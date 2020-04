Dragon Ball Super: Beerus sta diventando inutile ai fini narrativi?

La storia di Dragon Ball Super inizia proprio con l'introduzione di una sfera divina mai menzionata prima d'ora. L'apparizione di Whis e Beerus, inizialmente come minaccia per la Terra, ha segnato una svolta nell'immaginario dell'opera. Da quel momento, infatti, la serie ha virato sempre più nella strada del multiverso.

Giunti a quella che pare essere l'inizio della battaglia finale contro Molo, in rete gli appassionati hanno iniziato a speculare sulle carenze dell'opera o su presunte incoerenze narrative del manga. Il personaggio di Beerus, in qualità di dio della distruzione, ha aperto le porte a svariati archi narrativi a cominciare proprio dall'inizio di DB Super, passando per il mistero di Zamasu e, infine, alla saga del Torneo del Potere. In ognuno di questi archi, il potente dio è stato al centro della scena seppur in misura via via sempre minore.

Con l'introduzione di Molo, Beerus è finito ai margini della narrazione nonostante l'importanza che Toyotoaro e Toriyama gli abbiano attribuito sin dall'inizio. Infatti, nonostante non sia apparentemente vincolato da alcuna legge, volontariamente il dio della distruzione si è relegato come semplice spettatore alla minaccia di Molo sulla Terra, e non pare intenzionato a intervenire nonostante la saga del Torneo del Potere abbia lasciato intravedere un certo tipo di affezione con i terrestri.

Questo ci porta a un'ulteriore considerazione. Se Goku e Vegeta dovessero continuare a scontrarsi con minacce ancor più pericolose, c'è il forte rischio che Dragon Ball Super raggiunga una sfera al di là del multiverso, che potrebbe relegare ancor di più Beerus a personaggio secondario. Non è nemmeno da escludere, tuttavia, che Toyotaro abbia in mente qualcosa di diverso per il futuro della saga di Molo, magari con un ennesimo colpo di scena che potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola, e chissà se in riferimento alla natura divina dello stregone.

E voi, invece, temete che Beerus possa finire ai margini della storia o è tutto apparentemente studiato nei dettagli? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra disposizione.