Dragon Ball Super: Beerus rivela cosa dovrà fare Vegeta per eguagliare Goku

Il manga di Dragon Ball Super si sta lentamente facendo strada nella Saga del Sopravvissuto Granolah, arco narrativo che ha costruito le sue fondamenta sulla precedente battaglia contro lo stregone Molo. Ora che Goku è in grado di controllare l'Ultra Istinto Perfetto, Vegeta dovrà trovare una nuova strada per eguagliare il suo rivale.

Mentre Goku si allena con Whis per migliorare la sua maestria nell'Ultra Istinto, conscio di non poter raggiungere quello stato Vegeta si cruccia su come poter raggiungere il suo rivale. In soccorso del Principe dei Saiyan accorre Beerus, che proponendosi come suo maestro gli rivela che esiste una strada alternativa all'Ultra Istinto, ovvero le tecniche degli Dei della Distruzione.

Il capitolo 69 vede Beerus spiegare al suo nuovo allievo la mentalità necessaria per iniziare ad apprendere le sue tecniche distruttive. Proprio come Goku ha dovuto raggiungere uno stato mentale di totale serenità, Vegeta invece dovrà liberarsi da ogni pensiero esterno e concentrarsi unicamente sulla distruzione.



Per far ciò, Beerus inizia a mettere in discussione le certezze del principe, ovvero il passato della razza Saiyan. Il Dio della Distruzione gli suggerisce di liberarsi dal senso di colpa per la distruzione del suo pianeta natale e per i suoi sudditi, oltre che per la distruzione che i Saiyan hanno portato nell'universo a causa dei comandi di Freezer.



Per apprendere l'Hakai, dunque, Vegeta ha bisogno di "distruggere" i suoi pensieri e di ricreare se stesso da zero. Riuscirà a mettere da parte l'orgoglio Saiyan? Le differenti maturirà di Goku e Vegeta; ecco la sorte dei Saiyan in Dragon Ball Super. Granolah batte Goku e Broly in questa fanart di Dragon Ball Super.