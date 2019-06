Dragon Ball Super: Beerus potrebbe essere sconfitto da Majin Bu?

Sin da quando ha fatto la sua apparizione nel lungometraggio del 2014, Beerus ha portato i livelli di combattimento su un livello completamente al di sopra di quelli visti fino a quel momento nella saga. Il Dio ha confermato la sua forza durante l'anime di Dragon Ball Super, ma potrebbe esserci un avversario capace di tenergli testa in un duello.

Uno dei primi avversari che Beerus rischiava di trovarsi davanti era Majin Bu, in un incontro infuocato tra i due che avvenne durante le prime fasi dell'anime e del manga di Dragon Ball Super. I due lottarono per ottenere del budino durante il compleanno di Bulma. Naturalmente Bu mangiò tutto ciò che si ritrovò tra le mani, provocando Beerus che prese la cosa come offesa personale. Il piccolo litigio che ne seguì servì per far transitare la forza dei personaggi dell'ultima saga di Dragon Ball Z al livello dei nuovi avversari che i protagonisti avrebbero dovuto affrontare in Dragon Ball Super.

Ora, nel manga, abbiamo visto come Majin Bu sia una pedina fondamentale nella battaglia contro il malvagio stregone Moro, grazie anche all'assorbimento, avvenuto millenni prima, del Grande Kaioshin. Grazie a questo nuovo risveglio, Majin Bu ha ottenuto nuovi poteri, mentre Beerus è rimasto più o meno stazionario. Ma il mostro rosa, considerate le capacità che sta mostrando ultimamente, in uno scontro testa a testa potrebbe effettivamente avere molte possibilità di sconfiggere il Dio. Anche se tutto ciò sarà sicuramente rimandato dopo la fine dell'attuale arco narrativo del manga di Dragon Ball Super.