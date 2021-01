Dragon Ball Super: Beerus è spaventoso in questo cosplay realistico

Arrivato sul pianeta Terra in cerca del mitico e temutissimo Super Saiyan God, in Dragon Ball Super Lord Beerus è finito per diventare uno dei principali alleati dei Guerrieri Z. Alla perenne ricerca di nuove prelibatezze e bontà da degustare, il Dio della Distruzione del Settimo Universo è approdato anche nel mondo reale.

Dopo l'iniziale battaglia con Goku, in cui peraltro non ha espresso il massimo del suo potenziale, Beerus è quasi rimasto in disparte, assaggiando i migliori cibi preparati dagli umani e osservando i miglioramenti dei due Saiyan. Nel corso del nuovo anno lo vedremo finalmente tornare in azione?

In attesa di un secondo scontro a piena potenza tra lui e Goku, ormai possessore dell'Ultra Istinto Perfetto, un cosplayer ha voluto omaggiare il Dio della Distruzione portando una sua spettacolare e realistica interpretazione.

Il cosplay, condiviso dalla pagina Instagram @cosplay.of.gg e portato dall'italiano @akira.9977, vede Lord Beerus arrivare nel mondo reale in cerca di nuove prelibatezze. Qualora non dovesse trovare il nostro cibo di suo gradimento, il destino del pianeta è segnato.

Il lavoro svolto dal cosplayer è eccellente. Il Dio della Distruzione in versione realistica riesce a trasmettere tutta la potenza e la minacciosità di cui è capace. E voi cosa ne pensate di questa interpretazione?