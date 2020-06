Dragon Ball Super: Beerus e Whis insieme in questo divertente cosplay LowCost

In Dragon Ball Super sono arrivati in modo canonico due dei personaggi presentati con uno degli ultimi film di Dragon Ball Z. La divinità Beerus si è presentata con il suo aspetto felino mentre Whis è un essere alto, dalla pelle azzurrina e un ciuffo di capelli bianchi. I due diventeranno poi dei fedeli compagni di Goku e Vegeta.

Si sono infatti rivisti in Dragon Ball Super, anche negli ultimi capitoli del manga e, anche se non sono rilevanti per la trama, viene ricordato spesso che sono degli ostacoli importanti da superare per i due protagonisti dell'opera. Ormai diventati un duo inseparabile e iconico per il loro aspetto, carattere e modo di fare, sono stati ripresi dal noto LowCostCosplay.

Il ragazzo ha pubblicato infatti da poche ore il suo nuovo travestimento a basso costo, caratteristica che ormai lo contraddistingue da anni. Per l'occasione però si è fatto addirittura aiutare dal suo gatto, come possiamo vedere nella foto di Instagram in basso. Dopo essersi messo un maglione a girocollo e tintosi i capelli di argento, ha fatto in modo da mettere un collare che richiama a quello di Beerus al suo gatto e, giocando con le prospettive, ha richiamato all'immagine di Dragon Ball Super nell'ultimo frame. Un'altra interpretazione geniale di LowCostCosplay.

Intanto Dragon Ball Super deve continuare con una nuova serie secondo i fan, mentre i lettori del manga possono continuare a godersi le avventure di Goku e compagni, sperando che Vegeta faccia del suo meglio.