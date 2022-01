Dragon Ball Super: Beeurs è il temibile dio della distruzione nella figure di SHK Studio

Sin dall'inizio, Dragon Ball Super ha fatto immediatamente parlare di sé grazie all'introduzione della sfera del divino, il tutto attraverso entità del calibro degli dei della distruzione e degli Angeli che li accompagnano. Il primo a mostrarsi ai lettori è stato Beerus, un personaggio che si è evoluto grazie al contatto coi terrestri.

Dopo diversi mesi ai margini della storia, Beerus si è reso nuovamente protagonista nei confronti di Vegeta aiutandolo a sbloccare l'Ultra Ego, una tecnica divina fondata sulla padronanza dell'hakai. Il dio della distruzione, infatti, non è particolarmente abile con l'Ultra Istinto dal momento che questa tecnica poco si sposa, al contrario degli Angeli, con l'indole particolarmente bellica delle divinità come Beerus.

Ad ogni modo, nel tempo il dio della distruzione ha imparato a farsi apprezzare dalla community grazie allo sviluppo della sua caratterizzazione influenzata proprio dal contatto coi terrestri. SHK Studio, in onore al suo personaggio, ha voluto realizzare un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae proprio Beerus nella sua classica posa. La figure in questione è disponibile al preordine in due varianti, in scala 1:4 e 1:6, proposti al pubblico rispettivamente al costo di 377 euro e 278 euro, di cui un centinaio da sottrarre al momento dell'ordinazione. La consegna, invece, è attesa durante il secondo semestre del 2022.

E voi cosa ne pensate di questa statuetta di SHK Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.