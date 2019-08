Dragon Ball Super: una bellissima fan art ritrae vegeta al massimo della sua potenza

Qualche giorno fa abbiamo discusso della differenza tra Super Saiyan God e Super Saiyan Blue, le due forme utilizzate da Goku e Vegeta per ampliare la propria forza durante i primi archi narrativi di Dragon Ball Super. Oggi, a tal proposito, è comparsa in rete una bellissima illustrazione dedicata a Vegeta Blue, visibile in calce all'articolo.

L'immagine è nata dalla matita dell'artista giapponese Graymon ed è stata postata in primis su Pixiv, un sito americano dedicato agli artisti amatoriali. Successivamente, l'utente Reddit mikunsakyuu, ha condiviso l'immagine sul subreddit r/dbz rendendola velocemente virale.

L'illustrazione mostra Vegeta durante il suo power up, in un'ambientazione che ricorda molto quella delle fasi finale del Torneo del Potere. Il Principe dei Saiyan, attualmente, possiede una forma addirittura più forte di quella mostrata, ma non è stato ancora chiarito da Toriyama se si tratti di una evoluzione utilizzabile a piacimento o legata a particolari requisiti, come l'Ultra Istinto di Goku.

Il livello di dettaglio della fan art comunque, ricorda molto quello ritrovabile nei disegni di Yuya Takahashi, l'apprezzatissimo direttore dell'animazione della serie tv.

E voi cosa ne dite? Vi piace? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante! A proposito di Takahashi inoltre, sapevate che un utente ha recentemente scoperto un incredibile dettaglio nelle sue animazioni? Non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'articolo in questione!