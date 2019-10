Dragon Ball Super: Belmod era un Pride Troopers? La conferma di Toyotaro

Il manga di Dragon Ball Super ha ancora moltissime carte da svelare, come altrettante curiosità da raccontare ai propri lettori. Poco a poco, infatti, il sensei Toyotaro sta rilasciando piccoli ma interessanti aneddoti sui personaggi del franchise, arrivando persino a raccontare del passato di un Dio della Distruzione.

Manca ancora un mese al Capitolo 54 di Dragon Ball Super, prima di scoprire se Vegeta e Goku riusciranno nell'ardua impresa di affinare le proprie tecniche e sconfiggere il temuto Moro. Al momento, Il Principe dei Saiyan si trova sul Pianeta Yardrat, al fine di imparare alcune abilità innate degli abitanti del luogo, gli stessi che insegnarono a Goku il teletrasporto in seguito alla saga di Freezer.

Durante la notte, per celebrare il rilascio del capitolo 53, Toyotaro ha postato sui propri canali social un'interessante illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il sensei, dunque, ne ha approfittato per ritrarre il Dio della Distruzione dell'11° Universo, Belmod, ai tempi della sua gioventù quando faceva ancora parte dei Pride Troppers, l'organizzazione dedita alla giustizia. L'autore di Dragon Ball Super, nella fattispecie, ha realizzato l'esatto momento in cui lascia il gruppo e lo comunica, poco prima di diventare una divinità, al Maestro di Jiren.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'incredibile rivelazione svelata da Toyotaro su Belmod? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.