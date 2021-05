Dragon Ball Super: la biografia di Goku dimentica il Super Saiyan 2, è polemica

Nell'ultimo numero di V-Jump, rivista mensile di Shueisha, è stata pubblicata una particolare biografia di Goku che elenca tutte le trasformazioni canoniche da lui raggiunte. Tuttavia, la community si è immediatamente accorta che tra di esse, clamorosamente, ne mancava una delle più iconiche. Si accende la "polemica" su Dragon Ball

La trasformazione in Super Saiyan 2 è stata una delle più iconiche della serie Dragon Ball Z, ma a quanto pare per V-Jump questa forma non è stata mai raggiunta da Goku. Esibita per la prima volta da Gohan durante la battaglia con l'Essere Perfetto Cell, questa trasformazione fu usata anche da Goku durante lo scontro con Majin Vegeta. Ma non per la rivista giapponese.

Nell'ultimo volume del mensile, è stata pubblicata una biografia di Goku che copre la sua intera storia, dalla sua infanzia fino alle ultime battaglie, comprese tutte le trasformazioni utilizzate in battaglia in ordine cronologico. Tuttavia, come notato dall'utente Twitter Cipher_DB tra di esse manca il Super Saiyan 2.

Probabilmente questa forma è stata tralasciata poiché si distingue dal classico Super Saiyan solamente per le scariche elettriche che si palesano intorno all'aura e per i capelli leggermente più alzati dalle folate di energia. Anche Akira Toriyama, durante la produzione della Battaglia degli Dei, ha ammesso di essersi completamente scordato di questa trasformazione, che tuttavia è stata importantissima ai fini della trama di Dragon Ball Z.



E voi cosa ne pensate della questione? Seppur poco utilizzato da Goku, il Super Saiyan 2 avrebbe meritato una menzione? Ecco quando Goku raggiunse per la prima volta il SSJ2 in Dragon Ball Z. Chi è più forte tra Goku e Jiren? Analizziamo i loro livelli in Dragon Ball Z.