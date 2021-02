Dragon Ball Super ha bisogno di una battaglia divina tra Goku e Vegeta? Parliamone

Con la Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica ormai giunta al termine, il manga di Dragon Ball Super si appresta a portare i lettori in una nuova saga che, a quanto pare, sarà incentrata sulla razza Saiyan, su Freezer e su temi come la vendetta. Ma ciò di cui ci sarebbe bisogno sarebbe uno scontro tra Goku e Vegeta.

Nel corso di Dragon Ball Super sia Goku che Vegeta sono arrivati a un livello di potenza quasi pari a quello degli dei. Ma con il controllo dell'Ultra Istinto Perfetto, il Principe dei Saiyan è stato decisamente surclassato, finendo, come di consueto, per essere una figura di supporto durante lo scontro con Molo. Tuttavia, nella Saga del Sopravvissuto Granolah Vegeta sembra pronto a eguagliare e sfidare il suo rivale di sempre.

Il combattimento tra Goku e Vegeta durante la Saga dei Saiyan di Dragon Ball Z è entrato nella leggenda divenendo uno dei combattimenti più iconici di tutti gli shonen. Una battaglia del genere, con i due protagonisti pronti a sfidarsi sfoggiando i loro nuovi poteri, cambierebbe radicalmente l'opinione pubblica sul sequel scritto da Toyotaro e Toriyama.



Tuttavia, in questo momento non ci sarebbe storia: l'Ultra Istinto Perfetto è un vantaggio immenso per Goku, che peraltro si sta allenando con Whis nel controllo di questo stato. Vegeta è però pronto a seguire le orme di Beerus apprendendo le tecniche segrete degli Dei della Distruzione, e perché no a diventare un giorno il suo erede.



Una battaglia divina tra Goku e Vegeta sarebbe il culmine perfetto del franchise. E voi cosa ne pensate, il nuovo arco narrativo ci donerà la tanto attesa rivincita del Principe dei Saiyan? Granolah potrebbe non essere il vero antagonista della nuova saga di Dragon Ball Super. Scopriamo quali Saiyan saranno approfonditi nella nuova saga di Dragon Ball Super.