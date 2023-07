Dragon Ball Super ha bisogno di un film su Goten e Trunks?

Dragon Ball Super è una serie che vive di alti e bassi nelle opinioni dei fan, i quali ultimamente hanno cominciato a reclamare a gran voce un film sue due personaggi che nella serie sembra siano stati un po’ trascurati: Goten e Trunks.

Mentre molti altri personaggi hanno avuto i propri film e momenti di protagonismo, questi due guerrieri adolescenti sono stati ridotti a ruoli secondari come fonte di umorismo o supporto in battaglia.

I creatori hanno investito tempo e sforzi per far invecchiare Goten e Trunks fino all'adolescenza, e il manga di Dragon Ball Super ha anche dedicato una parte della trama alle loro avventure. Tuttavia, è chiaro che la serie li considera di bassa priorità.

Personaggi come Gohan, il quale ha visto una rinascita di popolarità, o Broly, che è diventato canonico e ha avuto uno scontro epico, sono stati tutti approfonditi. Anche Piccolo ha avuto un approfondimento nel corso dei vari lungometraggi sulla serie che sono stati rilasciati. Per scoprire la potenza raggiunta da Piccolo in Dragon Ball Super vi invitiamo a leggere questo articolo. Tuttavia, per Goten e Trunks questo momento sembra essere ancora lontano.

Recentemente, il manga ha concesso loro un arco narrativo che funge da prequel del film “Dragon Ball Super:Hero”. Purtroppo, questo arco non ha soddisfatto i fan. Si è concentrato su misteriosi eventi comici e adolescenziali, un'occasione persa per approfondire i personaggi e renderli degni di un film. Se non avete visto il film potete leggere qui la recensione di “Dragon Ball Super:Hero”.

I fan di Dragon Ball Super sperano che Goten e Trunks ricevano finalmente il riconoscimento e lo sviluppo che meritano. La serie ha dimostrato di essere capace di dare nuova vita ai personaggi e sarebbe un peccato sprecare il potenziale di questi giovani guerrieri. Speriamo che il futuro riservi loro un'opportunità di brillare al pari dei loro compagni di battaglia.