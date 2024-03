Dragon Ball Super, Black Freezer potrebbe essere più forte anche di Whis?

Il ritorno di Freezer in una nuova forma alla fine dell’arco narrativo di Granolah ha subito interessato i lettori di Dragon Ball Super. L’ex imperatore galattico ha scovato una Stanza dello Spirito e del Tempo molto particolare, riuscendo ad allenarsi per 10 giorni consecutivi e raggiungendo la trasformazione Black Freezer, ma quanto è potente?

La semplicità con cui Black Freezer riesce a disintegrare definitivamente l’Heeter Gas che aveva messo in grande difficoltà i due protagonisti nelle loro forme migliori, Ultra Istinto e Ultra Ego, fa presagire la sua superiorità, a tal punto da aver instillato nei fan un dubbio: e se fosse persino più potente dell’Angelo Whis?

Gli angeli sono una razza introdotta proprio nel nuovo corso delle avventure di Goku e compagni, e finora si sono dimostrati esseri molto potenti, guide al fianco degli dèi della distruzione dei vari universi, e costretti a rimanere neutrali di fronte ad eventi potenzialmente devastanti. Tuttavia, allo stato attuale né Whis né Black Freezer hanno dimostrato la loro vera forza, e in un confronto diretto possiamo aspettarci che sia l’Angelo ad avere la meglio, non per le sue capacità combattive, che l’ex imperatore galattico potrebbe aver superato con l’allenamento, ma per altre abilità difensive e strategiche derivanti da un’enorme esperienza accumulata nel corso degli anni.

Vista però la neutralità a cui Whis è costretto, è molto improbabile che nel corso della serie vedremo un combattimento diretto tra i due. In conclusione, ricordiamo che l’autore di Death Note ha reso omaggio a Dragon Ball in un disegno, e vi lasciamo a 3 scontri che Goku avrebbe dovuto perdere.

Voi cosa ne pensate di questo ipotetico scontro tra Whis e Black Freezer? Fatecelo sapere nei commenti.