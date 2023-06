Dragon Ball Super: Black Freezer a piena potenza nella Colored Edition

Dragon Ball Super è attualmente impegnato nell'arco dei Super Hero, una saga che adatta gli eventi del più recente film anime del franchise e che permetterà a Goku e Vegeta di poter contare su due nuovi e potenti alleati nella loro prossima, grande battaglia.

Prima di suddetto arco narrativo, e di quello prequel con Goten e Trunks adolescenti come protagonisti, Toyotaro aveva sorpreso i lettori con la rivelazione del guerriero più forte dell'universo. Attraverso un clamoroso cliffhanger, Freezer era tornato in scena uccidendo Gas e mostrando a Goku e Vegeta la sua nuova trasformazione.

Black Freezer, forma nata dopo 10 giorni equivalenti a 10 anni d'allenamento trascorsi in una stanza dello spirito e del tempo, si era dimostrato di gran lunga superiore all'Ultra Istinto di Goku e all'Ultra Ego di Vegeta, sconfitti entrambi simultaneamente con un solo colpo. Ecco il riassunto del finale della Saga di Granolah di Dragon Ball Super.

A ogni modo, con l'anime ancora assente dalla scena, finalmente i fan hanno avuto modo di vedere la versione a colori ufficiale di Black Freezer. Il 2 giugno in Giappone è infatti in arrivo Dragon Ball Super Vol. 20 Digital Colored Edition, tankobon che raccoglie proprio il capitolo in cui compare Black Frieza. A proposito, sapete come nasce l'idea di Black Freezer in Dragon Ball Super?

Questa non è la prima che gli appassionati ammirano Black Freezer a colori, poiché tale trasformazione era già apparsa nei pensieri di Vegeta all'inizio dell'arco di Super Hero. Tuttavia, permette di vivere una delle fasi più salienti dell'opera di Toyotaro con una nuova, meravigliosa prospettiva.