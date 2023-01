Dragon Ball Super: Black Freezer sarà l'ultima trasformazione? Ecco la teoria

Sono ormai lontani i tempi in cui Akira Toriyama disegnava la saga di Namek e, con essa, uno dei villain più carismatici della serie: l'alieno Freezer, imperatore galattico. Mutante di alto livello e molto pericoloso, è stato il nemico più importante di Dragon Ball. Con le sue quattro forme, ha tenuto per il guinzaglio tutta la galassia.

La sua forma finale, fino a qualche anno fa, era la versione snella con inserti viola, poi seguita dalla particolare forma Mecha che finì male per mano di Trunks. Il suo ritorno in Dragon Ball Super ha però segnato una nuova genesi per il cattivo. A sorpresa, nel film La Resurrezione di 'F', è proprio Freezer il cattivo principale che ottiene una nuova trasformazione, Gold Freezer. Ma non è stata l'ultima.

Durante la recente saga del manga di Dragon Ball Super, Toyotaro ha dato i natali a Black Freezer, nuova trasformazione estremamente potente che ha messo KO anche Goku e Vegeta, oltre che il potentissimo Gas. Toyotaro ha rivelato come ha creato questa forma di Freezer, e ciò implica diverse cose. Black Freezer sarà l'ultima trasformazione di Freezer?

Secondo la logica del mangaka, si sta seguendo l'andamento dell'importanza delle carte di credito, con la standard alla base, poi seguita dalla versione oro, quella platino e infine la nera in quest'ordine. La carta di colore nero quindi è quella deluxe, la più importante, e sembra che non si possa andare oltre questa. Il ragionamento di Toyotaro sembra quindi bloccare la comparsa di altre trasformazioni di Freezer, anche se naturalmente nulla vieta di tirare fuori un altro colore e un altro riferimento per il sovrano galattico. Sta di fatto che, in questo momento, Black Freezer durerà ancora per parecchio tempo.

E voi cosa vi aspettate dal futuro di Freezer? Intanto al momento Dragon Ball Super è incentrato sulla vita di Goten e Trunks a scuola.