Dragon Ball Super: Black Goku o Broly? Ecco secondo Masako Nozawa chi deve affrontare Goku

Durante il corso della sua storia, Goku ha affrontato una quantità di nemici davvero alta. Da quando era bambino e si scontrò con Pilaf fino alle nuove saghe di Dragon Ball Super dove ha avuto a che fare addirittura con le divinità che controllano l'universo, ci sono stati tanti avversari diventati poi iconici.

L'anime di Dragon Ball Super ha portato di recente due avversari nell'universo canonico di Toriyama. Il primo è Black Goku, in realtà Zamasu, ma che sconvolse i fan all'epoca dato che si mostrava con lo stesso aspetto del protagonista. Il secondo è Broly, in realtà nel franchise da tempo ma solo grazie a dei lungometraggi di Dragon Ball Z con storia originale.

Recentemente, Masako Nozawa ha rilasciato un'intervista per Dragon Ball: Dokkan Battle, videogioco che sta per celebrare il quinto anniversario. La doppiatrice nipponica, storica voce di Goku, ha risposto a una domanda: "Chi dovrebbe affrontare di nuovo Goku tra Broly e Black Goku?". La doppiatrice ci ha riflettuto e ha scelto uno dei due antagonisti: "Direi Broly. I cattivi sono lo yin mentre i buoni sono lo yang, che sia per il metodo di combattimento o per il loro modo di pensare. Quindi uno scontro tra completi opposti sarebbe il migliore, credo".

Quindi per Masako Nozawa la scelta è piuttosto semplice. Al momento invece Goku sta affrontando Molo insieme ai suoi compagni nel manga di Dragon Ball Super, uno scontro che Masako Nozawa dovrà sicuramente doppiare se dovesse arrivare Dragon Ball Super 2.