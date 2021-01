Dragon Ball Super, Black Goku era Goten? Le teorie più assurde dei fan all'epoca

C'è stato un momento in cui Dragon Ball Super è riuscito a spezzare in tante parti le opinioni dei fan in merito alla Saga di Trunks del Futuro. Ci stiamo riferendo, in particolare, a tutte quelle teorie sull'identità di Black Goku, alcune delle quali tanto improbabili quanto affascinanti.

Il ritorno di Trunks del Futuro ha segnato una nuova avventura per i nostri eroi che si sono trovati di fronte ad una delle minacce più pericolose per l'umanità: Zamasu. Quest'ultimo è stato accompagnato nel corso dei suoi piani da un certo "Black", un misterioso individuo identico a Goku la cui identità, prima di essere svelata, è stata fonte di numerose speculazioni.

Secondo alcuni egli non era altri che Goten, allevato direttamente da Zamasu e cresciuto a "sua immagine e somiglianza". Nonostante per molti questa sembrava un'ipotesi fin troppo forzata, l'idea di mettere in campo anche un eventuale "Goten del Futuro" suonava davvero affascinante ai fini narrativi, quanto per la crescita di Goku ma soprattutto per lo stesso Trunks. Un'altra teoria, invece, riteneva che Black Goku potesse essere Goku, ma del sesto universo, in virtù della presunta distruzione della Terra nell'universo presieduto da Champa.

Molte ipotesi in realtà continuavano a vedere in Goku un perfetto candidato, seppur proveniente da immaginari completamente inediti. Ad esempio, qualcuno aveva immaginato che Zamasu avesse preso con sé Goku bambino dal Pianeta Vegeta in un passato dove la razza saiyan non era stata sterminata da Freezer, per poi allevarlo secondo le sue ideologie. Oppure, secondo un'ultra teoria ancora, Black Goku non era altri che un residuo della Fusion, una conseguenza della rimozione di uno dei due orecchini Potara. Egli, infatti, possedeva soltanto uno dei orecchini necessari per la fusione, fenomeno che tra l'altro non era mai stato analizzato fino in fondo all'interno del franchise Dragon Ball Super.

Alla luce di queste teorie, alcune delle quali assurdamente affascinanti, quale identità avreste preferito per Black? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.