Dragon Ball Super: Black Goku e Kid Bu ai vostri piedi con queste Jordan Custom

Con il mercato delle scarpe custom in continua via di espansione, queste fantastiche Air Jordan 1 Mid x Dragon Ball potrebbero essere il sogno di qualsiasi appassionato del franchise. Vi sarebbe piaciuto trovarle sotto l'albero di Natale? Attenti alla risposta, Kid Bu e Black Goku sono pronti ad attaccarvi.

Grazie allo straordinario lavoro di JAR Custom, due dei più amati antagonisti del franchise di Akira Toriyama sono pronti a prostrarsi ai vostri piedi. Parliamo di Black Goku Super Saiyan Rose e Kid Bu, due nemici che condividono, oltre all'essenza malvagia, lo stesso sprite di colori.

Sulla Air Jordan 1 Mid destra possiamo ammirare l'illustrazione dell'occhio rosso malvagio di Kid Bu. Al posto del classico logo Jordan, possiamo notare che il leggendario cestista statunitense è stato sostituito proprio dall'antagonista di Dragon Ball Z.

La scarpa sinistra, invece, è dedicata a Black Goku Super Saiyan Rose. Oltre al disegno del suo occhio spietato, l'antagonista di Dragon Ball Super è ritratto anche nel logo posto sopra i lacci rosa. Cosa ve ne pare di queste scarpe, le acquistereste? Nike o qualche altra marca porterà mai prodotti del genere sul mercato? Black Goku Super Saiyan Rose è tornato all'attacco anche in questa figure di Dragon Ball Super. Stando al dominio web di Shueisha, Broly sta per tornare in Dragon Ball Super.