Dragon Ball Super: Black Goku è un mietitore nella figure di Light Weapons Studio

Grazie a Dragon Ball Super il capolavoro di Akira Toriyama si è arricchito di nuovi personaggi che hanno dato linfa vitale a uno dei merchandising più popolari al mondo. Quotidianamente, infatti, trapelano nuovi oggetti a tema come illustrazioni e modellini in scala, l'ultimo dei quali a cura di Light Weapons Studio.

Ormai da anni, soprattutto grazie al successo di DB Super, TOEI Animation ha iniziato a macinare incassi da record graziare al franchise legato all'opera di Akira Toriyama. Se nell'ultimo trimestre il brand ha iniziato a subire una piccola parabola discendente, che potrebbe spingere lo studio a mettere in cantiere una nuova serie televisiva, dall'altra le piccole compagnie continuano a mettere in produzione statuette a tema.

La figure realizzata da Light Weapons Studio, la stessa disponibile tra gli allegati in calce alla notizia, omaggia uno degli antagonisti più spietati per via delle loro ferree convinzioni, ovvero Zamasu. Quest'ultimo è raffigurato nella sua forma Black Goku mentre tiene il corpo esanime di un Trunks sconfitto con la mano destra dove, con la sinistra, reca invece una falce, quella di un mietitore dell'umanità. Il modellino è proposto al pubblico in due differenti varianti, in scala 1/6 e 1/4 che, oltre alle dimensioni, differiscono per il prezzo: rispettivamente 495 e 970 euro. La consegna, invece, è attesa durante il corso del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.