Dragon Ball Super: Black Goku raggiunge il Super Saiyan Rosé nella figure di MT Studio

Nato come antagonista principale della saga di Trunks dal Futuro di Dragon Ball Super, Zamasu, diventato successivamente Black Goku, si è dimostrato un rivale estremamente potente, soprattutto per la singolare trasformazione in Super Saiyan Rosé, di cui è disponibile una nuova figure da collezione.

Il personaggio di Zamasu ha da subito creato divisione all’interno della community di Dragon Ball, venendo considerato l’ennesimo riciclo del design di Goku con un carattere profondamente diverso, oppure un modo per rivisitare il drammatico futuro di Trunks con un nemico decisamente più pericoloso rispetto a quanto visto in passato. Nonostante questo, Black Goku è riuscito comunque a diventare memorabile nel corso di Dragon Ball Super, e la sua trasformazione in Super Saiyan Rosé, risultato del superamento del livello del Super Saiyan God, ha ricevuto tutto sommato una buona accoglienza tra gli appassionati.

Oltre alle fan art in giro per il web, Black Goku trasformato in Super Saiyan Rosé è stato anche riprodotto in svariate figure da collezione, ultima delle quali è firmata dagli artisti di MT Studio. Come potete vedere dalle immagini riportate in fondo alla pagina, la statua in questione appare molto dettagliata, non solo per quanto riguarda il design del personaggio in sé, ma per i particolari della base, e dell’aura violacea che la circonda, resa molto bene alle sue spalle.

Le mani possono essere cambiate, con tanto di sfere d’energia e l’inquietante falce energetica. Alta 73 centimetri, la figure è già disponibile, ed è venduta al prezzo di 500 euro. Per concludere, ecco tutti i migliori pesci d’aprile del 2023 a tema Dragon Ball, e vi lasciamo alla nuova illustrazione di Toyotaro, dedicata ad un vecchio villain della serie.