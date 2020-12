Dragon Ball Super: Black Goku Super Saiyan Rose torna all'attacco in questa figure

Una delle saghe più apprezzate di Dragon Ball Super è stata quella dedicata a Zamasu, folle antagonista deciso a eliminare i mortali dall'esistenza. Riviviamo la battaglia contro Black Goku in questa fantastica statua da collezione da oltre 450 euro.

Realizzata da Fattboy Studio, la figure di Black Goku Super Saiyan Rose è alta ben 49 centimetri e vanta dettagli realizzati in maniera egregia. Una dimensione e una qualità che ne giustifica il prezzo elevatissimo; parliamo infatti di ben 470 euro. Ma se siete fan di questo antagonista, e più in generale del franchise, non potrete fare a meno di acquistarla.

Disponibile al preordine e in uscita nel 2021, la statua da collezione vede Black Goku Super Saiyan Rose lanciarsi all'attacco dei Guerrieri Z con la sua falce energetica in pugno. A colpire maggiormente, oltre l’incredibile realizzazione del personaggio stesso, sono i dettagli del tessuto degli abiti indossati e l'aura rosa che lo circonda. Il futuro non ha speranze con un avversario così feroce. E voi cosa ne pensate di questa figure limitata? Vi piacerebbe acquistarla oppure il prezzo risulta fin troppo eccessivo? Nel frattempo, il dominio di Shueisha si aggiorna e suggerisce il ritorno di Broly in Dragon Ball Super. Scopriamo le novità sul sequel anime di Dragon Ball Super al Jump Festa .