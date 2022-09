Dragon Ball Super, Black Goku Super Saiyan Rosé torna nella fan art di Tom Graphiste

Gli ultimi mesi sono stati molto movimentati per quanto riguarda il franchise di Dragon Ball. Dal film uscito a giugno in Giappone Dragon Ball Super: Super Hero fino alla conclusione della Saga di Granolah il Sopravvissuto nel manga di Dragon Ball Super, le storie di Akira Toriyama avranno sicuramente fatto felici i fan.

In Dragon Ball Super: Super Hero è comparsa la nuova forma di Gohan, che molti vorrebbero vedere anche nel manga di Dragon Ball Super illustrato da Toyotaro. Dragon Ball Super 87 ha poi introdotto il nuovo arco narrativo con una vecchia conoscenza, e quindi è lecito aspettarsi un ritorno di Gohan nella serie principale, pronto a sfoderare la sua potentissima trasformazione.

Mentre Dragon Ball Super prosegue spedito, l'illustratore @TomGraphisteDBZ ha pubblicato sul suo profilo Twitter una fan art di Black Goku Super Saiyan Rosé. L'antagonista della Saga di Trunks del Futuro, nell'illustrazione di @TomGraphisteDBZ che potete vedere in fondo alla notizia, sta saltando con una mano di fronte al volto, mentre nell'altra tiene salda una falce di energia. Il personaggio è disegnato in uno stile molto classico e vicino a quello di Akira Toriyama, mentre sulo sfondo si può leggere a caratteri maiuscoli fucsia "BLACK IS BLACK" con il secondo "BLACK" sovrastato dalla scritta "Rosé!" in nero.

Una splendida opera di @TomGraphisteDBZ che torna a celebrare un personaggio che non rientra esattamente tra i più amati dai fan. Chissà che in futuro Zamasu non possa tornare in Dragon Ball Super sotto altre vesti, magari per riscattarsi e ottenere maggiore popolarità...