Dragon Ball Super: Black Goku Super Saiyan con lo stile di Z in una bellissima fan-art

Ancora oggi non si sono spente le polemiche sul character design di Dragon Ball Super che, nonostante la modernità sul fronte grafico rispetto al prequel, non è riuscito a convincere del tutto gli appassionati di lunga data del franchise. Per questo, di tanto in tanto, alcuni fan ricreano i nuovi personaggi con l'iconico stile di Z.

Qualcuno si è persino chiesto che aspetto avrebbe avuto la Saga del Torneo del Potere con il tratto di Dragon Ball Z e i risultati hanno rievocato una forte nostalgia nei riguardi di quella fetta di appassionati ancora legati allo straordinario prequel. L'artista DarkHans0 è uno di questi e spesso ha fornito ai suoi follower un'interpretazione dei personaggi con il vecchio character design, basti pensare a questa illustrazione di Vegeth Super Saiyan 4, personaggio appartenente tuttavia all'immaginario di Super Dragon Ball Heroes.

Nella sua ultima creazione ha acceso i riflettori su uno dei villain più apprezzati di DB Super, ovvero Black Goku. Come potete notare voi stessi nella rappresentazione grafica allegata in calce alla notizia, l'antagonista è stato ricreato nella sua forma in Super Saiyan e con lo stile tipico e caratteristico di Dragon Ball Z. La fan-art è stata notevolmente apprezzata dai fan che hanno risposto con entusiasmo al post originale dell'artista.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa splendida illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.