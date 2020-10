Dragon Ball Super: Black Goku torna a mostrare le sue abilità in una magnifica fanart

Dragon Ball Super ci ha riportato nel passato, facendoci vivere alcuni degli eventi più significativi delle vite di Goku e degli altri Guerrieri Z, avvenuti durante i 10 anni che separano la conclusione della saga di Majin Buu dall'epilogo di Dragon Ball Z, per questo abbiamo avuto l'occasione di vedere in azione altri villain molto particolari.

Escludendo la saga di Molo, attualmente in corso e ormai prossima alla conclusione, in Dragon Ball Super uno dei personaggi a tornare dopo gli eventi di Z è stato Trunks del Futuro, che ha chiesto ancora una volta aiuto a Goku e Vegeta per contrastare Black Goku, principale antagonista di tale arco narrativo.

Black Goku è in realtà il Zamasu di una linea temporale alternativa che ha utilizzato uno dei desideri delle Super Sfere del Drago per ottenere il corpo di Son Goku, essendo stato sconfitto in passato da quest'ultimo. Nel corso della serie scopriremo come anche Black Goku sia riuscito a risvegliare la potenza del Super Saiyan Blue, che si manifesta in lui con una colorazione rosata. Black Goku riuscirà a mettere in difficoltà Goku e Vegeta, soprattutto quando si unirà con Zamasu del Futuro grazie agli orecchini Potara.

Per ricordare le incredibili abilità del villain l'artista conosciuto su Twitter come @chry_insi_art ha realizzato il magnifico artwork che trovate in calce, dove Black Goku Super Saiyan Rosé si prepara a scagliare una variante rosa della Kamehameha. Ricordiamo che Dragon Ball Super e SDBH saranno al Jump Festa, e che forse Zeno sarà l'antagonista della prossima saga.