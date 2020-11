Dragon Ball Super e Boruto quando usciranno? Ecco il calendario dei prossimi capitoli

I due manga principe di V-Jump, nota rivista Shueisha che si concentra principalmente su spin-off di opere più famose o tratte da videogiochi, stanno per produrre alcuni dei capitoli più importanti della loro storia. Dragon Ball Super concluderà la saga di Molo, mentre la battaglia della vita è in atto in Boruto: Naruto Next Generations.

L'attesa di vedere come i vari mangaka abbiano lavorato sui futuri capitoli, la rivista V-Jump pubblica il proprio calendario contenente le prossime uscite. In questo modo sappiamo quando saranno pubblicati i prossimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations e Dragon Ball Super da qui fino al primo trimestre 2021.

Ecco di seguito l'elenco che rimarrà identico salvo pause impreviste dei due manga:

21 novembre 2020 saranno pubblicati Dragon Ball Super 66 e Boruto 52;

21 dicembre 2020 saranno pubblicati Dragon Ball Super 67 , che darà inizio al nuovo arco, e Boruto 53;

, che darà inizio al nuovo arco, e Boruto 53; 21 gennaio 2021 saranno pubblicati Dragon Ball Super 68 e Boruto 54 ;

; 20 febbraio 2021 saranno pubblicati Dragon Ball Super 69 e Boruto 55;

19 marzo 2021 saranno pubblicati Dragon Ball Super 70 e Boruto 56.

A marzo ci ritroveremo quindi con il nuovo arco di Dragon Ball Super ben avviato e forse anche la transizione verso una nuova fase di Boruto: Naruto Next Generations. Ovviamente le date tengono in considerazione l'uscita giapponese della rivista, mentre per ottenere quella inglese e spagnola su MangaPlus basta ricordarsi che uscirà il giorno prima (a causa del fuso orario col Giappone).