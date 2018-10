Dragon Ball Super: Broly, a 28 anni dal debutto Dragon Garow celebra Bardack

Dopo poco meno di tre decenni dalla prima comparsa sul grande schermo del carismatico padre di Goku, Bardack viene celebrato dal talentuoso mangaka Dragon Garow Lee con un'illustrazione dedicata. Il personaggio, dopo quel 17 ottobre 1990, tornerà anche nel film di prossima uscita Dragon Ball Super: Broly.

La nostalgia regna sovrana quando pensiamo che sono già passati ben 28 anni dall'uscita nelle sale del lungometraggio dedicato all'universo creato da Akira Toriyama conosciuto come Dragon Ball Z: Le origini del mito. Proprio per celebrare il protagonista indiscusso di quella pellicola, Bardack, che altri non è che il padre di Goku, il mangaka Dragon Garow Lee ci regala una splendida illustrazione del saiyan.

Nell'immagine pubblicata inseme al tweet con cui l'autore dello spin-off del 2016, Dragon Ball Side Story-Reborn as Yamcha, ha deciso di commemorare quel lontano 17 ottobre 1990 possiamo osservare un Bardack con i segni evidenti della dura ed estenuante battaglia a cui va incontro nel corso della pellicola. Il volto, come tutto il corpo, è tumefatto e coperto di sangue, ma il saiyan mostra ancora tutta la determinazione che lo contraddistingue, cosa che lo rende ancor più simile al figlio, non bastasse l'aspetto e la capigliatura veramente somiglianti.

Ricordiamo che Bardack sta per fare il suo trionfale ritorno nel franchise durante la proiezione del film Dragon Ball Super: Broly, in cui avrà una radicale riscrittura del suo personaggio e delle sue motivazioni, oltre che una parte che ha tutte le carte in regola per risultare preponderante. L'illustrazione del mangaka sembra aver riscosso il plauso unanime dei fan, dato che il post ha ottenuto oltre quattromila mi piace e generato migliaia di commenti e condivisioni. Che sia anche il sintomo dell'amore e della mancanza che i fan provano nei confronti di questo carismatico personaggio? Fosse questo il caso, l'attesa per il suo arrivo nelle sale si avvicina, bisogna solo attendere il 14 dicembre prossimo.