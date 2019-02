Dragon Ball Super: Broly, l'adattamento italiano utilizzerà i nomi originali dei colpi

La divisione Anime Factory del distributore Koch Media ha recentemente rivelato attraverso i social network che l’adattamento italiano di Dragon Ball Super: Broly non utilizzerà gli storici nomi dei colpi proposti dal doppiaggio Mediaset, bensì le loro versioni originali.

Una scheda biografica dedicata al personaggio di Son Goku - che potete consultare comodamente in calce all’articolo - suggerisce infatti che nell’attesissimo film non sentiremo mai menzionare l’ormai leggendaria “Onda Energetica”, bensì “Kamehameha”. La scheda rivela inoltre che la tecnica del volo dovrebbe essere chiamata col suo nome originale, ossia “bukujutsu”.



Come scoperto nelle ultime settimane, il lungometraggio di Dragon Ball Super: Broly utilizzerà infatti lo storico doppiaggio cui siamo ormai abituati, che questa volta sarà invece affiancato da un adattamento molto attento al rispetto dei dialoghi e dei nomi originali. Di conseguenza, la parola “Sàiyan” verrà pronunciata con l’accento sulla prima vocale, mentre Piccolo e Kakaroth conserveranno i loro nomi originali.

E voi, cosa ne pensate di questa interessante scelta di adattamento? Vi unirete a Son Goku nell’esecuzione della “Kamehameha”, o rimpiangete fin da adesso l’amata/odiata “Onda Energetica”? Fatecelo sapere attraverso il riquadro dei commenti!

Dragon Ball Super: Broly approderà nelle sale cinematografiche di tutta Italia il prossimo 28 febbraio. Per maggiori informazioni sulla pellicola vi invitiamo a consultarne la recensione già pubblicata sulle pagine di Everyeye.