Dragon Ball Super: Broly, Akira Toriyama rivela la sua scena preferita del film

Di recente sono insorte critiche legate all'edizione Blu-ray di Dragon Ball Super: Broly, le cui immagini paiono essere "sporcate" da un colorito verdognolo. Insieme all'edizione per l'home video è arrivato anche l'anime comic della pellicola, all'interno della quale è presente un Q&A in cui Akira Toriyama ha risposto ad alcune domande sul film.

La discussione con Toriyama si è concentrata per la maggior parte sulla pellicola Dragon Ball Super: Broly e l'autore ha espresso le sue opinioni a riguardo. Qui di seguito possiamo leggere la risposta che ha dato durante l'intervista, quando gli è stato chiesto quale fosse la sua scena o il momento preferito del film di Broly:

"Toriyama ha detto che la scena della battaglia era davvero incredibile e pensava che il modo in cui hanno dato l'impressione che la battaglia fosse davvero scivolata in un'altra dimensione è stato nuovo. Anche se non sono esattamente scene di battaglia, dice anche che gli è particolarmente piaciuta la sequenza di riscaldamento di Goku davanti alla nave di Freezer: entrambi erano, dettagli non descritti nella sceneggiatura e quindi scelta della staff di animazione."

Da una parte siamo contenti che Toriyama abbia approvato l'aspetto delle battaglie che Tatsuya Nagamine e Naohiro Shintani hanno scelto per il film. D'altra parte, nonostante sia bello che Toriyama ami il momento in cui la battaglia finale di Gogeta e Broly diventa così violenta da irrompere in un'altra dimensione, speravamo di ottenere più informazioni riguardo a cosa fosse accaduto in quel momento. Quella sequenza di Dragon Ball Super: Broly è stato a lungo discusso dai fan, che hanno speculato sul fatto che quest'altra dimensione avrà un ruolo più importante in Dragon Ball andando avanti. Tuttavia, stando a quanto detto da Toriyama, sembra che il momento sia solo una scelta estetica e che quindi non si trasformerà in qualcosa di più grande.

E qual è stato il vostro momento preferito di Dragon Ball Super: Broly?