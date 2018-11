Dragon Ball Super: Broly, alcune riflessioni di Masako Nozawa su Bardock e Goku

Dicembre è ormai alle porte e i riflettori sono tutti puntati sulla data di uscita dell'attesissimo lungometraggio animato Dragon Ball Super: Broly. ciò che ci si aspetta da un'opera simile, oltre ai compi di scena e ai fantastici combattimenti, sarà l'evoluzione interiore e l'analisi dei personaggi.

Il rilascio della nuova creatura di Akira Toriyama è previsto per il 14 dicembre 2018 in Giappone e Masako Nozawa, doppiatrice storica di Goku, ha rilasciato un’intervista per il sito web ufficiale di Dragon Ball.

Stando a ciò che ha affermato Nozawa, per quanto entrambe le figure di Bardock e Black Goku siano incredibili, intelligenti e interessanti da interpretare, quest'ultimo rimane di gran lunga il suo preferito.

"Black Goku potrebbe rivelarsi un personaggio popolare tra il pubblico femminile!" ha affermato, ridendo, Nozawa "Sto interpretando Goku, non posso pensare a queste cose, e ho dovuto tornare seria.". Sicuramente l'aver dato voce per anni a Son Goku ha creato un legame profondo con tale personaggio, permettendole di sperimentare e trasmettere al pubblico le emozioni del giovane Saiyan.

"Le stesse sensazioni le ho provate con Turles, così come con Bardock." continua l'attrice "Speravo che questo personaggio fosse più affettuoso nei confronti di Son Goku, ma mi sono resa conto di essere, dopotutto, di fronte ad un guerriero Saiyan."

Secondo quanto rilasciato, poco prima di quest'ultima sessione di registrazione, Nagamine ha fornito a Nozawa una spiegazione dettagliata ed elementi per comprendere lo status di Broly in questo film (cosa che non è avvenuta nelle sue precedenti apparizioni), le emozioni provate da Goku durante uno scontro con un'altro Sayan e soprattutto verso quale direzione l'interpretazione avrebbe dovuto dirigersi durante le diverse scene della battaglia per rendere al meglio le sensazioni provate.

"Quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta ero un pò irritata per ciò che accade a Goku in questo film." ha rivelato l'attrice "Nutro comunque fiducia nelle sue capacità e nel fatto che alla fine riuscirà a trionfare ed è per questo che continua ad allenarsi."

Dalle successive parole è emerso che non ha avuto bisogno di alcuna preparazione prima di girare le scene della battaglia, in quanto, secondo molti dello staff, sembra essere dotata di una "voce mostruosa" (l'ha definita così, in maniera scherzosa) e non si è mai dovuta sforzare più di tanto nell'urlare. A quanto sembra questo genere di scene, anche se lunghe, non sembrano darle noia, anzi le ritiene piacevoli e interessanti.

"È stato molto divertente interpretare Goku durante il passaggio dall'infanzia all'età adulta, combattendo contro i diversi tipi di nemici lungo il suo percorso di crescita. Mi sono piaciuti tutti i lungometraggi e sapere della creazione del ventesimo film su Dragon Ball mi ha stupita non poco." ha continuato Nozawa entusiasta del risultato "Durante la revisione dello script, la curiosità e il desiderio di leggere la successiva pagina erano forti. Questo film inizia in maniera un pò diversa dai precedenti, con tonalità e temi forti quindi è normale aspettarsi di provare simili emozioni per il resto del film."

A quanto sembra, questa sarà l'ultima intervista riguardante i seiyuū, tuttavia non è del tutto chiaro, quindi non resta che aspettare e pazientare in queste poche settimane che precedono l'uscita di Dragon Ball Super: Broly. In chiosa all'articolo è visionabile un'immagine di un'immagine di Goku Super Saiyajin Blue, mostrata durante l'intervista.