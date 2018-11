Dragon Ball Super: Broly, altre date di debutto ufficiali nei cinema d'Europa e del mondo

Cominciano ad arrivare le prime date di uscita ufficiali relative alla distribuzione della pellicola Dragon Ball Super: Broly in nazioni come Spagna, Regno Unito, Irlanda, Corea del Sud, Ucraina, così come in molte altre appartenenti al sud-est asiatico. Ecco l'elenco completo.

Il 14 dicembre rappresenta solo il principio del viaggio che il lungometraggio animato Dragon Ball Super: Broly intraprenderà lungo tutto il globo, toccando le sale cinematografiche di decine di paesi. Ricordiamo infatti che Toei Animation, assieme ai suoi partner, ha stilato un poderoso piano di distribuzione che porterà la pellicola in oltre novanta paesi, anche se ancora sono pochi quelli ufficialmente confermati con tanto di data.

Recentemente ad esempio la Spanga ha avuto la conferma tanto attesa che la pellicola arriverà sui suoi schermi dal 22 febbraio 2019, doppiata in spagnolo, catalano e basco. Per quanto riguarda invece Regno Unito e Irlanda, il film sbarcherà sulle due isole il prossimo mese di gennaio, grazie alla collaborazione instauratasi tra FUNimation e la locale casa di distribuzione Manga Entertainment UK, che utilizzeranno le voci e il doppiaggio americano, ufficializzando tramite Twitter che non ci sono piani per una versione in lingua originale sottotitolata (come invece dovrebbe avvenire in Australia).

Segnalazioni simili sono state raccolte da utenti di Reddit anche per paesi come l'Ucraina e la Corea del Sud, così come per paesi del sud-est asiatico come Singapore, le quali, sommate alle altre, formano il seguente quadro provvisorio:

NORD AMERICA (versione della première) 13 Dicembre 2018.

THAILANDIA 27 Dicembre 2018.

MALESIA 27 Dicembre 2018.

SINGAPORE 27 Dicembre 2018.

BRUNEI 3 Gennaio 2019.

NORD AMERICA 16 Gennaio 2019.

AMERICA LATINA 10 – 17 – 18 – 24 – 31 Gennaio 2019.

AUSTRALIA 24 Gennaio 2019.

NUOVA ZELANDA 24 Gennaio 2019.

UCRAINA 31 Gennaio 2019.

REGNO UNITO Gennaio 2019.

IRLANDA Gennaio 2019.

SPAGNA 22 Febbraio 2019.

COREA DEL SUD Febbraio 2019.

Ricordiamo che Dragon Ball Super Broly è il ventesimo lungometraggio dedicato al mondo di Toriyama, il primo concernente Dragon ball Super, e porterà ufficialmente nel canone il villain Broly, riscrivendone il passato.