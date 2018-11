Dragon Ball Super: Broly, altre novità su doppiaggio e uscita italiana!

Giusto poche ore fa vi abbiamo fornito qualche interessante indizio provenuto dai social di Gianluca Iacono, storico doppiatore televisivo di Vegeta. La situazione sull'edizione nostrana di Dragon Ball Super: Broly è ancora nebulosa e a scombinare le carte in tavola sono arrivate le dichiarazioni di un altro noto voice actor italiano.

Andiamo con ordine: Gianluca Iacono, in queste ore, ha condiviso il nostro precedente articolo in cui abbiamo diffuso il rumor sul doppiaggio italiano di Dragon Ball Super: Broly. In sostanza, ci sono buone possibilità che il film arrivi nelle sale cinematografiche senza il doppiaggio curato da Mediaset ma, com'è avvenuto per le precedenti produzioni distribuite da Lucky Red, che piuttosto avremo l'adattamento curato da Fabrizio Mazzotta.

Tra i primi commenti di questo nuovo post di Iacono, però, è intervenuta un'altra voce autorevole del panorama italiano: Maurizio Merluzzo. I fan l'hanno potuto ammirare di recente come doppiatore di Zamasu, villain della serie televisiva di Dragon Ball Super. Merluzzo, nello specifico, ha scritto di poter smentire buona parte di ciò che abbiamo scritto nella news di ieri, ma ha poi specificato di non poter rivelare assolutamente nulla.

Considerato che il nostro contenuto ha speculato su quanto scritto da Iacono, non è ancora chiara la natura della sua affermazione, soprattutto perché la voce italiana di Vegeta ha poi scambiato alcune battute con il suo collega, nelle quali dava prova di non sapere di che cosa parlasse l'interprete di Zamasu.

C'è da dire che Merluzzo dovrebbe aver teoricamente esaurito il suo ruolo nel franchise, dal momento che Zamasu è stato sconfitto nella saga del ritorno di Future Trunks. Che l'attore sia coinvolto anche nell'adattamento del film? Quale personaggio potrebbe mai doppiare, in tal caso?