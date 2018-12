Dragon Ball Super: Broly, altri promo su Gogeta dopo l'uscita giapponese

Dragon Ball Super: Broly è uscito nelle sale cinematografiche giapponesi lo scorso 14 dicembre, eppure la Toei Animation continua a diffondere sia in Rete che in TV numerosi promo e video clip tratti dal film. Diamogli uno sguardo.

Vi proponiamo in calce, infatti, due brevi trailer dedicati al lungometraggio di Tatsuya Nagamine. Il primo è interamente dedicato a Gogeta e, seppur sia estremamente poco longevo, ci offre un paio di frame inediti della portentosa fusione destinata a sconfiggere Broly nel duello finale.

L'altro video è semplicemente una sequenza di scene che riassumono alcuni dei momenti salienti della pellicola, sulla scia dei molti altri trailer diffusi dalla Toei Animation nel corso degli ultimi mesi di promozione.

Potete ammirare i promo qui in basso, in attesa dell'edizione italiana del film che arriverà nelle nostre sale il 28 febbraio 2019. Intanto, però, noi siamo volati fino in Giappone e abbiamo visionato la pellicola: sin dal giorno del suo lancio, dunque, è disponibile sulle nostre pagine la recensione (sia testuale che in formato video) di Dragon Ball Super: Broly, scritta dal nostro inviato Umberto Merone.

Vi lasciamo qui una sinossi breve del film:

"Molto prima della distruzione del pianeta Vegeta, terra natia della razza guerriera dei saiyan, il re Vegeta è da poco diventato padre di colui che in futuro diventerà il famoso principe Vegeta. Nello stesso periodo, però, anche il suo braccio destro Paragas diventerà padre di un essere che già dalla nascita supera in potenza il suo re. Vegeta, geloso della potenza del bambino, lo spedirà lontano nell'universo, causando le ire di Paragas che abbandonerà il suo pianeta per inseguire la navicella che contiene Broly. Anni dopo, nel presente, Freezer si è impossessato di sei sfere del drago dal laboratorio di Bulma e nasconde le sfere in modo tale che non possano essere trovate. Goku e Vegeta affronteranno un viaggio nello spazio alla ricerca delle sfere, imbattendosi nel gruppo di Freezer su un pianeta ai margini della galassia dove si troveranno anche Paragas con suo figlio Broly. Qui esploderà una battaglia tra Goku, Vegeta e il super saiyan della leggenda."