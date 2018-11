Dragon Ball Super: Broly, ammiriamo il bozzetto realizzato da Toyotaro!

Sempre molto attenta ai rumor e alle più recenti novità sul franchise di Dragon Ball, la nota fonte d’informazione Todd Blankenship rivela attraverso un post su Twitter che il mangaka Toyotaro, autore della trasposizione cartacea di Dragon Ball Super, ha recentemente visionato il lungometraggio intitolato Dragon Ball Super: Broly.

A quanto pare, il mangaka ha apprezzato non solo il contenuto dell’attesissima pellicola, ma soprattutto il personaggio di Broly, che come già sappiamo gode di una certa popolarità, sia in Giappone che nel resto del globo. Di seguito riportiamo dunque il messaggio che descrive le impressioni del mangaka su Dragon Ball Super: Broly.



“Penso che Broly risulti così attraente perché è davvero figo, ha una potenza soverchiante, e alle spalle nasconde un tragico fato. Stavolta il passato di Broly è stato approfondito e reso ancor più drammatico, offrendoci una versione di Broly totalmente diversa dalla precedente. Naturalmente sono impressionanti anche le estreme scene di battaglia e le bellissime animazioni! Spero che tutti vedano sul grande schermo questa grande storia sulle radici dei Saiyan!”

In calce all’articolo potete infine ammirare il disegno di Broly realizzato da Toyotaro, che a quanto pare non adatterà il contenuto della pellicola all’interno del manga ufficiale di Dragon Ball Super. Come avvenuto per Dragon Ball Z: La Resurrezione di F, il fumetto menzionerà appena gli eventi del film, in quanto il suddetto riceverà già una speciale trasposizione cartacea.



Cosa ne pensate di quest’illustrazione e delle parole del mangaka? Dopo aver letto le sue impressioni, non siete ancora più curiosi di visionare Dragon Ball Super: Broly?