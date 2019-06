Dragon Ball Super: Broly, ammiriamo la famiglia di Goku in una genuina illustrazione

Nel poderoso successo di Dragon Ball Super: Broly abbiamo assistito a un vero e proprio reimposto narrativo di alcuni personaggi, una nuova costruzione della storia di alcuni importanti figure in una chiave diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati.

Su questo cambiamento di rotta capeggia su tutti la parentesi dedicata alla vera e originale famiglia biologica di Goku, che ci ha mostrato la quotidianità e l'amore verso il piccolo Saiyan dei suoi genitori, ovvero Bardack e Gine. Fu proprio l'amore e l'affetto dei due parenti a spedire, a malincuore, il proprio figlio in un pianeta lontano, consci del temibile pericolo che stava per incombere sotto il nome del malvagio Freezer.

La storia di Dragon Ball inizia da qui, con il piccolo Goku che finisce sulla Terra tra le braccia di nonno Gohan, che si prenderà cura del fanciullo come fosse suo figlio da sempre. Ed è proprio tutto il quadretto familiare che un appassionato di Dragon Ball Super: Broly ha dedicato la sua ultima illustrazione alla famiglia del nostro eroe, in una chiave genuina e deliziosa, a tratti nostalgica e commovente. L'immagine in questione, che potete ammirare in calce all'articolo, è stata valutata molto positivamente dalla community di Reddit, che ha apprezzato il tratto artistico e il tema scelto dall'artista.

A proposito di incredibili fan-art, avete già visto come sfigurare questa estate con un duro allenamento seguendo i consigli dei personaggi principali di Dragon Ball Super: Broly? Ne approfittiamo, inoltre, per ricordarvi che manca sempre meno all'uscita del Blu-Ray del lungometraggio di TOEI Animation in Italia, fissata al 20 giugno nelle migliori librerie. Preparatevi, dunque, ad assaggiare nuovamente una delle pellicole del franchise di Akira Toriyama più dinamiche e visivamente gradevoli degli ultimi anni.

E voi, invece, cosa ne pensate della tenera illustrazione a conduzione familiare della famiglia di Goku? Fatecelo sapere con un commento nel riquadro qui sotto!