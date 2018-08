Dragon Ball Super: Broly, ammiriamo un'inquietante statua di Freezer in grado di parlare!

Noto ai fan occidentali per aver accolto il gigantesco RX-0 Unicorn Gundam prodotto in scala 1/1, il centro commerciale nipponico DiverCity Tokyo ospita oggi un’altra statua straordinaria, seppure un po’ inquietante. Si tratta del tiranno intergalattico Freezer, venuto sulla Terra per misurare il livello di combattimento dei visitatori...

Come dimostra il video visionabile in chiosa all’articolo, nel suddetto centro commerciale è stata recentemente esposta la statua parlante di Freezer realizzata nel 2016, in occasione del 30° anniversario di Dragon Ball. Sfortunatamente la statua dell’alieno non cammina, ma quantomeno parla e muove la propria coda.

Schernendo i visitatori per i loro infimi livelli di combattimento, Freezer non esita un solo istante a vantarsi della propria forza smisurata, incutendo terrore a chiunque abbia la minima intenzione di sfidarlo o anche solo contraddirlo! Chiamata “Frieza Robotics”, la statua è stata esposta nuovamente per promuovere l’uscita della pellicola intitolata Dragon Ball Super: Broly, che raggiungerà le sale cinematografiche di tutto il Giappone nel mese di dicembre 2018.

Oltre alla statua parlante dell’alieno, il centro commerciale ospita attualmente anche delle splendide sculture di Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan Blue, nonché un’immensa statua dedicata al nerboruto Super Saiyan Leggendario del Settimo Universo: Broly. Ve ne proponiamo alcune foto in calce all'articolo.

E voi, cosa ne pensate della statua di Freezer? Non trovate che sia semplicemente fantastica?