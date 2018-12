Dragon Ball Super: Broly, ammiriamo una nuova illustrazione realizzata da Yuya Takahashi

Seguendo l’esempio di Toyotaro, che nei giorni scorsi ha celebrato con uno splendido bozzetto l’esordio nipponico della pellicola cinematografica intitolata Dragon Ball Super: Broly, il maestro Yuya Takahashi ha recentemente disegnato tutti i personaggi principali del lungometraggio.

Visionabile in calce all’articolo e interamente a colori, il bellissimo disegno realizzato dal più stimato animatore di Dragon Ball Super immortala infatti Broly, Vegeta e Goku, ossia i tre Saiyan che nel film d’animazione si sono affrontati per la prima volta. A questi si aggiungono anche il tiranno intergalattico Freezer e l’anziano Paragas, nonché due alieni di nome Lemo e Cheelai, che a quanto pare faranno amicizia con Broly subito dopo il suo arruolamento tra le fila dell'esercito del male.

Cosa ne pensate del disegno che Yuya Takahashi ha dedicato a Dragon Ball Super: Broly? E soprattutto, quale dei personaggi da lui disegnati è il vostro preferito?

Come rivelato da Koch Media e Anime Factory nelle ultime settimane, Dragon Ball Super: Broly invaderà le sale cinematografiche di tutta Italia il 28 febbraio 2019, e per l’occasione presenterà il doppiaggio Mediaset eseguito dallo Studio Merak, che già si è occupato della serie televisiva di Dragon Ball Super.



Per maggiori informazioni sulla trama di Dragon Ball Super: Broly, vi invitiamo a consultare la recensione pubblicata negli ultimi giorni sulle pagine di Everyeye.it!