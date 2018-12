Dragon Ball Super: Broly, andrà in onda un quiz televisivo per promuovere il film

L'ufficialità della notizia arriva dal Giappone, dove, per promuovere l'uscita del lungometraggio animato Dragon Ball Super: Broly, verrà trasmesso un quiz televisivo con domande inerenti proprio la saga di Dragon Ball nella sua interezza.

Si sa, non esistono limiti quando si tratta di promuovere un evento dell'importanza e delle proporzioni di Dragon Ball Super: Broly. E in Giappone questa regola vale sicuramente di più che in qualsiasi altro luogo della terra. Dimostrazione ne sia il fatto che, per celebrare l'uscita nei cinema nipponici del ventesimo lungometraggio dedica al franchise, verrà trasmesso un intero quiz televisivo a tema.

Proprio così, il 9 dicembre dalle 11 alle 12 del mattino (come ci informa tramite un post su Twitter il sempre attentissimo Todd Blankenship), andrà in onda su Animax uno speciale quiz televisivo intitolato "Il nostro corso di Dragon Ball", in cui fa della saga omonima (sia di lunga data che nuovi), si sfideranno a colpi di curiosità e nozioni che riguardano l'universo creato da Akira Toriyama nel corso degli oltre 30 anni di vita del franchise.

Si tratta sicuramente di un'idea innovativa, che porterà molti appassionati a mettere alla prova la propria conoscenza riguardo Dragon Ball, sia che essi decidano di partecipare, sia che optino per il seguire semplicemente la trasmissione e confrontarsi solo virtualmente con le persone in gara.

Voi quanto pensate di sapere su Dragon Ball? Mettereste alla prova la vostra conoscenza enciclopedica per dimostrare di essere il fan numero uno del franchise?

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly è pronto ad esordire nei cinema giapponesi, mancando ormai meno di una settimana al debutto fissato per il 14 dicembre prossimo. In Italia invece, dovremo attendere il 28 febbraio del 2019 per vedere sullo schermo come finirà lo scontro tra i nostri protagonisti e il temibile Broly.