Dragon Ball Super: Broly, l'animatore ci delizia con uno sketch su Bulma

Tra le tante cose che attraeva i fan della saga nel vedere Dragon Ball Super: Broly erano i nuovi character design preparati da Naohiro Shitani. Tuttavia, tra le illustrazioni preparate per il film, quella ad aver ricevuto più attenzione è una bozza di Yukiko Nakatani, supervisore del film, che mostra una Bulma in versione sexy.

Yukiko Nakatani, character designer di Go! Princess Precure e direttrice delle animazioni di ONE PIECE, ha mostrato l'immagine di Bulma in un suo tweet e si è rammaricata che la scena non sia stata inserita in Dragon Ball Super: Broly. L'assenza di Bulma in questa versione ha sicuramente fatto rammaricare i fan del personaggio, ma grazie al tweet di Nakatani hanno almeno potuto osservare come era stata concepita la sua apparizione.

Il nuovo design di Bulma ha attirato molte attenzioni quando, alla prima apparizione, è sembrata molto più giovane di quanto non sia mai stata nella serie, e con vestiti più scollati e aderenti. Nel lungometraggio, la protagonista stava raccogliendo le sfere del drago per poter desiderare di diventare più giovane di cinque anni, e l'immagine probabilmente è un "what if" se il personaggio fosse riuscito nello scopo. Dragon Ball Super: Broly è in proiezione nei cinema giapponesi dal 14 dicembre dopo una lunga campagna promozionale, mentre arriverà in Italia dal 28 febbraio 2019.