Dragon Ball Super: Broly e altri anime arrivano in Blu-Ray e DVD a giugno!

Il lungometraggio che ha visto il debutto di Naohiro Shintani al character designer è stato un vero e proprio successo. Dragon Ball Super: Broly, grazie al suo dinamismo e ad una resa visiva pazzesca, ha surclassato ogni precedente pellicola della serie, raggiungendo traguardi importanti per la firma Toei Animation.

C'era già l'odore nell'aria del prossimo annuncio di Koch Media, l'editore che ha portato nelle nostre sale cinematografiche l'ultimo film legato al franchise di Akira Toriyama. Non arriva a ciel sereno, dunque, l'ultimo comunicato stampa reso disponibile proprio dall'azienda. Il documento, ovviamente, sancisce in pompa magna l'arrivo di Dragon Ball Super: Broly in Blu-Ray e DVD, che arricchiranno i migliori scaffali a partire dal 20 giugno. Segnatevi la data, perché il lungometraggio animato che ha riscosso oltre 100 milioni in tutto il mondo di euro di incassi, di cui 2,5 milioni solo nel nostro Paese, arriverà anche con delle sorprese.

Infatti, oltre al film e al trailer doppiati in italiano, saranno presenti 5 card da collezione, nonché una bustina di game cards, e un ingresso omaggio a Mirabilandia a fronte di due adulti paganti. Tante novità, quindi, che accompagneranno il debutto anche del quarto film della pentalogia di Ken il Guerriero: La leggenda di Toki, disponibile dallo stesso giorno. E non solo, perché tornerà finalmente anche la serie classica di Capitan Harlock in DVD insieme a un booklet speciale di 40 pagine.

Nuove uscite per Koch Media, dunque, che ci auguriamo non cadano tra le polemiche come accaduto con l'edizione di Dragon Ball Super: Broly per Funimation. E voi, acquisterete l'edizione italiana del Blu-Ray dello speciale film?