Dragon Ball Super: Broly, Anime Factory annuncia nuovi spettacoli per l'anteprima!

Tramite un post sulla sua pagina Facebook ufficiale Anime Factory ha annunciato che, in seguito alla grande risposta ottenuta fino a questo momento, per tutti i fan di Roma, Milano e Napoli, verranno aggiunte nuove sale per la visione in anteprima della pellicola Dragon Ball Super: Broly.

Mancano ormai una manciata di giorni a quando Dragon Ball Super: Broly arriverà finalmente a disposizione di tutti i fan italiani, che attendono ormai da quando il lungometraggio ha fatto il suo esordio in Giappone lo scorso 14 dicembre 2018. Da quel momento si sono susseguiti una serie di incredibili record di incassi nei botteghini di tutto il mondo, conditi da recensioni positive e responsi entusiastici da parte del pubblico.

Ma, per gli appassionati più veraci, grazie alla collaborazione nata tra The Space Cinema e Anime Factory, ci sarà la possibilità di vedere la pellicola in anteprima, senza dover aspettare fino al 28 febbraio. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato delle date e dei cinema che sono stati selezionati per l'iniziativa, tutti appartenenti alle città di Roma, Milano e Napoli.

Da quando sono state aperte le prevendite lo scorso 7 febbraio, l'adesione del pubblico ha sorpreso ogni più rosea previsione, portando Anime Factory alla decisione di raddoppiare gli spettacoli a disposizione per i fan, che ricordiamo avranno, per ogni proiezione, la possibilità di incontrare il cast italiano di Dragon Ball Super: Broly, che sarà a disposizione per firmare dei mini poster consegnati a tutti coloro in possesso del biglietto.

Ma non è tutto: gli spettatori potranno anche farsi delle foto posando con una parrucca che riproduce l'iconica capigliatura di Broly, dei ricordi che sono poi invitati a condividere sui social network accompagnati dall'hashtag #Brolyzzati.

Nel post dell'account Facebook ufficiale di Anime Factory riportato qui sotto, potete trovare le foto con tutte le date e gli orari relative a queste anteprime. In particolare, i nuovi orari a disposizione sono:

all'Odeon di Milano alle 18:15 del 20 febbraio

al Parco De Medici di Roma alle 21:30 del 21 febbraio

a Napoli, ancora alle 21:30 del 22 febbraio

Che ne pensate? Andrete in uno di questi cinema per essere i primi in Italia a vedere Dragon Ball Super: Broly?