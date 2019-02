Dragon Ball Super: Broly, Anime Factory chiama alle armi tutti i fan italiani!

Ebbene si, mancano poco meno di due settimane all'esordio tanto atteso del lungometraggio d'animazione de Dragon Ball Super: Broly nelle sale italiane previsto per il 28 febbraio prossimo e ce lo ricorda ancora una volta Anime Factory con un video incredibile. Vediamo di che si tratta!

Attraverso un post, pubblicato nei giorni scorsi sulla pagina Facebook ufficiale, Anime Factory chiama a raccolta tutti gli amici della Terra. Siete tutti pronti ad assistere ad una delle battaglie più epiche di tutti i tempi? A quanto pare Mario Bombardieri, Claudio Moneta, Emanuela Pacotto e Gianluca Iacono lo sono e invitano tutti quanti il 28 febbraio in uno dei cinema del circuito Unici per assistere alla proiezione di Dragon Ball Super: Broly, il film "più potente di tutti gli universi"!

Proposto in calce all'articolo, potete vedere il video in esclusiva, dedicato a tutti i fan italiani, della durata di un minuto contenete frammenti incredibili ed epici della pellicola, tra cui la scena in cui Goku esegue la famosa e leggendaria “Kamehameha”.

Ricordiamo che, attraverso un post di Anime Factory, grazie all'incredibile risposta ottenuta sino ad oggi da parte dei fan, nelle città di Roma, Milano e Napoli saranno disponibili sale cinematografiche aggiuntive per la visione in anteprima della pellicola Dragon Ball Super: Broly.