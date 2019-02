Dragon Ball Super: Broly, Anime Factory e Claudio Moneta chiamano i fan a raccolta

Poiché la data d’uscita di Dragon Ball Super: Broly nelle sale cinematografiche di tutta Italia è sempre più vicina, il distributore Anime Factory e lo stimato doppiatore Claudio Moneta hanno pubblicato un nuovo video via Facebook per ricordare ai fan l’appuntamento coi Super Saiyan!

Visionabile in calce all’articolo, il filmato dura soltanto trenta secondi, durante i quali il doppiatore italiano di Son Goku invita simpaticamente i fan a donargli la propria energia: il “nuovo” Broly dispone infatti di un potere mostruoso, ragion per cui la forza del nostro eroe potrebbe non bastare stavolta! Nella seconda parte della pellicola, invece, il doppiatore ci permette di ammirare ancora una volta la sua “Kamehameha”, che per la prima volta sostituirà l’ormai classica “Onda Energetica”.

Vi ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly esordirà nei cinema di tutta Italia il prossimo 28 febbraio. I nuovi episodi dell’anime di Dragon Ball Super, invece, approderanno sulla rete televisiva Italia 1 a partire da sabato 23 febbraio. Per l’occasione, il gruppo Mediaset ha recentemente annunciato che l’arco narrativo del Torneo del Potere non sarà doppiato dallo studio Merak Film, bensì da LogoSound, cui appunto dobbiamo il sensazionale doppiaggio di Dragon Ball Super: Broly.

E voi, andrete al cinema a vedere il più recente lungometraggio d'animazione dedicato ai Saiyan?