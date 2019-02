Dragon Ball Super: Broly, Anime Factory rivela i nomi delle tecniche di Broly

Giorno dopo giorno, il distributore italiano Anime Factory continua a pubblicare via Facebook simpatici video con protagonisti i doppiatori di Dragon Ball Super: Broly e schede biografiche dedicate ai principali protagonisti della pellicola. Dopo Goku e Vegeta, la più recente scheda è infatti dedicata al Super Saiyan Leggendario!

Consultabile in calce all’articolo, la scheda del “nuovo” Broly ci permette non solo di ammirarne il fisico invidiabile, ma soprattutto di apprendere i nomi dei suoi colpi più potenti. Oltre a conoscere il Bukujutsu (la tecnica del volo utilizzata dalla maggior parte dei Guerrieri Z e dai loro antagonisti), il Saiyan dispone infatti di tre colpi a dir poco devastati: il Cannone Distruttore, l’Omega Blaster (la micidiale sfera di energia di colore verde già utilizzata dal “vecchio” Broly) ed il Blaster Meteor (uno scudo di energia generato attorno al corpo del guerriero per lanciare potenti raggi in tutte le direzioni).

Avendo a disposizione un simile arsenale di colpi ed un livello di combattimento persino superiore a quello del Dio della Distruzione del Settimo Universo, Broly metterà alle corde sia Goku che Vegeta, e persino lo stesso Freezer, che si mormora disponga oggi di un potere maggiore rispetto a quello esibito nella fase conclusiva del Torneo del Potere.

Dragon Ball Super: Broly esordirà nelle sale cinematografiche di tutto il paese il prossimo 28 febbraio. Lo guarderete?