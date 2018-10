Dragon Ball Super: Broly, annunciata la soundtrack ufficiale del film

Nelle scorse ore sono cominciate ad apparire sul web le prime traccie del disco che conterrà la colonna sonora ufficiale della pellicola di prossima uscita Dragon Ball Super: Broly, che conterrà ben trentacinque tracce inedite.

L'arrivo nelle sale giapponesi della ventesima pellicola dedicata all'universo creato da Akira Toriyama, previsto per il prossimo dicembre, sarà un evento veramente importante per ogni appassionato della serie. Del resto Dragon Ball Super: Broly si prefigge lo scopo di riscrivere buona parte dell'infanzia di alcuni dei personaggi principali, con anche l'ufficiale inserimento nel canone del franchise del villain che dà il nome alla pellicola.

Parte fondamentale del lungometraggio, così come lo è di qualsiasi altra opera multimediale, sarà rappresentata dalla colonna sonora. Le ultime ore in particolare hanno portato importanti novità a riguardo, dato che sono apparse le prime traccie del disco che conterrà la soundtrack ufficiale presso i principali rivenditori giapponesi, come Amazon Japan. La suddetta colonna sonora conterrà ben 35 tracce differenti, compresa una versione cinematografica del tema principale, ovvero "Blizzard" di Daichi Miura.

La OST sarà eseguita dal celebre musicista, compositore e artista Norihito Sumitomo, e sarà messa sul mercato il 12 dicembre prossimo per la cifra di 2700 yen, a soli due giorni dal debutto della pellicola. Non si sa ancora nulla sulle canzoni che comporranno la colonna sonora, dato che, seguendo l'iter delle altre pellicole, tali informazioni verranno probabilmente divulgate a ridosso della data di lancio.

Dragon Ball Super: Broly ha un arrivo nelle sale giapponesi previsto per il 14 dicembre 2018, con il debutto americano che arriverà solo nel gennaio 2019, di seguito ve ne riproponiamo la più recente sinossi ufficiale:

“41 anni fa, il sovrano del pianeta Vegeta ebbe un figlio destinato a diventare, in un futuro non troppo distante, il noto Principe dei Saiyan Vegeta, un individuo talmente orgoglioso del proprio potere latente da definirsi il guerriero più forte. Allo stesso tempo, il suo fedele braccio destro, Paragas, ebbe la gioia di dare alla luce il figlio Broly, che fin dalla nascita disponeva di un potere persino superare a quello di Vegeta; il geloso Re Vegeta, tuttavia, rinchiuse il piccolo Broly in una capsula spaziale e lo spedì su un oscuro e distante pianeta. Furioso, Paragas tradì Re Vegeta e si mise sulle tracce del figlio, che ritrovò su un tempestoso pianeta. Sfortunatamente, la nave spaziale del guerriero venne distrutta durante l’atterraggio e i due Saiyan rimasero soli e abbandonati per diverse decadi.



Nel presente, un Freezer intenzionato a realizzare le proprie ambizioni ha rubato ben sei Sfere del Drago dal laboratorio di Bulma. Nel frattempo, le sue truppe ricognitive dislocate ai confini della galassia si imbattono casualmente in Paragas e Broly e li conducono al suo cospetto, costituendo un potente battaglione. Sorpreso dall’elevato livello di combattimento di Broly, Freezer si dirige verso la zona innevata in cui si trovano le Sfere del Drago. Intenzionati a recuperare le sfere trafugate, anche Goku eVegeta si dirigono nel medesimo luogo, nel quale si imbattono nell’eterno rivale Freezer e nel formidabile Broly. Comincia la fatale battaglia finale, ma dinanzi alla spaventosa forza di Broly, che continua a evolversi durante la lotta, Goku e Vegeta saranno costretti a giocare in difesa.”