Dragon Ball Super: Broly, anteprima in lingua originale nei The Space Cinema italiani!

Un nuovo aggiornamento da parte di Anime Factory, forse uno dei più attesi in Italia! Grazie ad un accordo fra il distributore italiano e i The Space Cinema tutti i fan avranno la possibilità di gustare a pieno il film di Dragon Ball Super: Broly in lingua originale. Vediamo di che si tratta!

L'uscita del film più atteso dell'anno è finalmente alle porte e ciò ha portato Anime Factory a organizzare, con profonda gioia dei fan di Dragon Ball, una proiezione in anteprima del film Dragon Ball Super: Broly in lingua originale con sottotitoli in italiano. L'appuntamento, immancabile, è fissato per questo 27 febbraio alle 20:00 nei seguenti cinema del circuito The Space:

The Space Cinema Cerro Maggiore

The Space Cinema Napoli

The Space Cinema Bologna

The Space Cinema Parco De’ Medici

The Space Cinema Vimercate

The Space Cinema Limena

The Space Cinema Rozzano

The Space Cinema Silea

The Space Cinema Pradamano

Sono aperte le prevendite dei biglietti, acquistabili direttamente sul sito ufficiale o tramite l'app di The Space Cinema. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati, in quanto la proiezione del film in lingua originale, sul grande schermo, sarà esclusivamente prevista per tale data. Affrettatevi quindi a prenotare il vostro biglietto. Ricordiamo però che la pellicola sarà disponibile in Italia a partire dal 28 febbraio prossimo!