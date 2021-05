Dragon Ball Super: Broly arriva presto su Netflix Italia, svelata la data d'uscita!

Maggio continua a rivelarsi un mese pieno di sorprese per tutti gli amanti di Dragon Ball, e dopo l'annuncio del nuovo film di Dragon Ball Super in uscita nel 2022, ci sono altre grandi notizie all'orizzonte. A partire da venerdì 28 maggio 2021, infatti, Dragon Ball Super: Broly sarà disponibile su Netflix, con tanto di doppiaggio italiano.

Dragon Ball Super: Broly è un film anime del 2018, sequel della serie anime Dragon Ball Super trasmessa in Italia da dicembre 2016 a settembre 2019, nonché film più visto e apprezzato mai realizzato dai ragazzi di Toei Animation. Con 124,5 milioni di dollari incassati in tutto il mondo e la tredicesima posizione nella classifica dei film anime più redditizi di sempre, la pellicola è considerata da molti il miglior prodotto d'intrattenimento legato al franchise di Akira Toriyama.

Dragon Ball Super: Broly è anche il lungometraggio che funge da ponte tra gli eventi del Torneo del Potere e il nuovo film in uscita nel 2022, di cui purtroppo al momento non sono stati rivelati dettagli. In tutti i casi, il fatto che il colosso streaming si sia attivato per portare in Italia il film è sicuramente una notizia che farà felici tanti appassionati, specie considerando che ad oggi la pellicola non fa parte del catalogo di nessun altra piattaforma disponibile in Italia.

E voi cosa ne pensate? Avete già visto il film? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi alla nostra recensione di Dragon Ball Super: Broly.