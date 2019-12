Dragon Ball Super: Broly arriva stasera e domani su Sky, ecco dove vederlo e a che ora

Buone notizie per tutti i fan di Goku & Co. perché Dragon Ball Super: Broly, il film del 2018 diretto da Tatsuya Nagamine e scritto dal maestro Akira Toriyama, sarà trasmesso per soli due giorni su Sky Cinema Family, a partire proprio da questa sera.

Il primo appuntamento è alle 21:05 sul canale 304 di Sky, mentre il secondo è domani, 9 dicembre 2019, alle 14:05 sullo stesso canale. Attualmente l'emittente non ha confermato alcun piano per la fruibilità sul servizio on demand, dunque vi consigliamo caldamente di registrare il film in modo da potervelo gustare anche in seguito.

Dragon Ball Super: Broly è attualmente il film più redditizio legato alla saga dei Saiyan, nonché il dodicesimo anime giapponese più prolifico della storia. La pellicola attualmente vanta 13 miliardi di yen incassati, equivalenti a circa 120 milioni di euro.

La sinossi, casomai non la conosceste, recita quanto segue: "Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo la devastazione del pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo è stato cresciuto con un ardente desiderio di vendetta, sviluppando così un potere incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l’intero universo! Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante".

E voi cosa ne pensate? Lo guarderete? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per consigliarvi di dare un'occhiata alla nostra recensione di Dragon Ball Super: Broly e, casomai non lo aveste ancora fatto, anche alla news di approfondimento sul nuovo film di Dragon Ball Super.