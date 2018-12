Dragon Ball Super: Broly, arrivano le card da collezione tratte dal film!

L’imminente pellicola intitolata Dragon Ball Super: Broly ha già ispirato parecchio merchandise, come ad esempio action figure, accessori e molto altro. A questi si aggiungerà a breve anche un nuovo set di Shikishi dedicate ai personaggi più importanti della pellicola...

Su Twitter è infatti spuntata un’immagine promozionale dedicata al prossimo set di Shikishi che verrà commercializzato in Giappone a partire dal 31 dicembre 2018. Fra queste trovano spazio una card da collezione dedicata alla versione Ultra Istinto di Son Goku, una di Vegeta Super Saiyan God e naturalmente la versione “Full Power” del nuovo Broly, il Super Saiyan Leggendario del Settimo Universo.



A giudicare dall’immagine riportata in calce all’articolo, addirittura Broly e Gogeta Super Saiyan Blue - che ormai è praticamente dappertutto - verranno immortalati sulle bustine che i fan nipponici potranno acquistare a fine mese, nella speranza di trovare all’interno il proprio beniamino preferito.

Sfortunatamente è abbastanza improbabile che questa categoria di carte da collezione venga rilasciata anche nel nostro paese, di conseguenza non possiamo far altro che ammirare da lontano le bellissime illustrazioni utilizzate di volta in volta dal produttore Bandai.

Vi ricordiamo che il lungometraggio d'animazione intitolato Dragon Ball Super: Broly verrà rilasciato in Giappone il prossimo 14 dicembre, mentre in Italia sarà disponibile soltanto durante l'inverno del 2019 grazie a Koch Media e alla sua divisione Anime Factory. Di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale.

"41 anni fa, il sovrano del pianeta Vegeta ebbe un figlio destinato a diventare, in un futuro non troppo distante, il noto Principe dei Saiyan Vegeta, un individuo talmente orgoglioso del proprio potere latente da definirsi il guerriero più forte. Allo stesso tempo, il suo fedele braccio destro, Paragas, ebbe la gioia di dare alla luce il figlio Broly, che fin dalla nascita disponeva di un potere persino superare a quello di Vegeta; il geloso Re Vegeta, tuttavia, rinchiuse il piccolo Broly in una capsula spaziale e lo spedì su un oscuro e distante pianeta. Furioso, Paragas tradì Re Vegeta e si mise sulle tracce del figlio, che ritrovò su un tempestoso pianeta. Sfortunatamente, la nave spaziale del guerriero venne distrutta durante l’atterraggio e i due Saiyan rimasero soli e abbandonati per diverse decadi.



Nel presente, un Freezer intenzionato a realizzare le proprie ambizioni ha rubato ben sei Sfere del Drago dal laboratorio di Bulma. Nel frattempo, le sue truppe ricognitive dislocate ai confini della galassia si imbattono casualmente in Paragas e Broly e li conducono al suo cospetto, costituendo un potente battaglione. Sorpreso dall’elevato livello di combattimento di Broly, Freezer si dirige verso la zona innevata in cui si trovano le Sfere del Drago. Intenzionati a recuperare le sfere trafugate, anche Goku e Vegeta si dirigono nel medesimo luogo, nel quale si imbattono nell’eterno rivale Freezer e nel formidabile Broly. Comincia la fatale battaglia finale, ma dinanzi alla spaventosa forza di Broly, che continua a evolversi durante la lotta, Goku e Vegeta saranno costretti a giocare in difesa.”