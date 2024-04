Dragon Ball Super: Broly arriverà a canonizzare il Super Saiyan 4?

Uno degli assunti che abbiamo potuto mutuare dalla lettura di Dragon Ball Super 103, riguarda la presa di coscienza, da parte del manga, del percorso di maturazione di Broly. Un cammino, questo, su cui il guerriero è stato immesso dall'osservazione del potenziale Beast di Gohan, e che potrebbe portarlo - chissà - anche a canonizzare il Super Saiyan 4.

La considerazione appena proposta – che si posiziona, naturalmente, su un mero livello di speculazione – appare sì improbabile e potenzialmente incongruente, ma al tempo stesso si configura come un'ipotesi da non scartare, soprattutto se consideriamo la necessità palesata dagli ultimi capitoli del manga di Toriyama e Toyotaro, di immettere il guerriero su un sentiero evolutivo più o meno paritario a quello dei suoi (ancora irraggiungibili) omologhi. Del resto, uno dei (tanti) motivi che rendono Dragon Ball Super Broly il film canonico più importante del franchise, lo individuiamo nella canonizzazione – e quindi nell'ascensione simbolica – del figlio di Paragas, destinato a ritagliarsi un ruolo progressivamente più cospicuo e nevralgico con il prosieguo della narrazione. E uno strumento per permettere al manga di individuare la matrice di questa maturazione/evoluzione lo potremmo (il condizionale è d'obbligo) rintracciare nell'assunzione, da parte di Broly, dei canoni “primitivi” su cui si è storicamente fondata la forma anti-canonica del Super Saiyan di quarto livello.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i tre insegnamenti che Dragon Ball Super può trarre da GT, ciò che ha permesso alla forma finale esibita da Goku nel corso della serie del '96 di stregare le menti di ogni appassionato di Dragon Ball, non è da ricondurre “solamente” all'originalità del suo campionario di mosse o al fascino di cui si compone la sua corporeità animalesca, ma alla naturalezza con cui gli autori della Toei, anche in assenza del supporto di Toriyama, sono qui stati in grado di sondare nel profondo l'essenza più intrinseca della razza guerriera, e di elevarla a metafora del potenziale latente del personaggio.

Qui l'ibridazione esibita dall'eroe (e poi da Vegeta) appare come una potente dichiarazione d'intenti, quasi a dire che per poter ultimare il suo strapotere combattivo, il saiyan deve prima trascendere i propri limiti biologici, fino a “regredire” ad uno stato primitivo, da cui generare i sintomi stessi della “rinascita”. E dal momento che Broly si trova ancora ad un profondo stadio di immaturità, ulteriormente risaltata dopo il confronto con il figlio di Goku, è lecito pensare che il guerriero dovrà risalire alle sue radici genetiche, per poter risvegliare la reale natura del potenziale che lo contraddistingue.

Poi è chiaro che il Super Saiyan 4, malgrado si sia storicamente mosso in un orizzonte extra-canonico, abbia radicato la sua immagine perlopiù in Goku, nonostante anche Vegeta sia stato in grado di attivarlo – secondo metodologie differenti – nel corso di GT. Motivo per cui è difficile pensare che la nuova trasformazione di Broly possa reiterare, con precisione, le connotazioni grafiche su cui si è basata questa iconica forma, proprio perché nell'immaginario collettivo è inestricabilmente legata alla figura del protagonista. E nel caso in cui, allora, il guerriero si trovasse a porsi davvero come il veicolo di canonizzazione del Super Saiyan 4, è necessario che Toyotaro assegni all'eroe un processo trasformativo sì analogo ma idealmente diverso: magari anche seguendo la medesima metodologia metabolizzata dal suo omologo/mentore Gohan, al fine di restituire una certa indipendenza a quel risveglio “atavico” che lo condurrà sulla via dell'evoluzione.

Su In the clear moonlit dusk (Vol. 7) è uno dei più venduti di oggi.