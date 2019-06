Dragon Ball Super: Broly, in arrivo il Blu-Ray in Italia!

La stavamo aspettando trepidamente, ma finalmente l'uscita tutta italiana del Blu-Ray di Dragon Ball Super: Broly ha una data di uscita, e approderà tra le nostre mani nei prossimi giorni. Nell'articolo tutti i dettagli sull'edizione Home Video!

Aspettavamo già da un po' l'annuncio dell'etichetta Anime Factory, costola di Koch Media, che sancisse un punto definitivo all'attesa verso l'ultima pellicola di DB Super. Con un comunicato stampa diffuso sui propri canali veniamo a conoscenza della data di uscita, fissata al 20 giugno, e dei contenuti speciali del cofanetto che qui seguono:

Due edizioni diverse: Limited Edition con Slipcase lenticolare (sia DVD che Blu-Ray) e una Steelbook Ultra Limited Edition solo in Blu-Ray;

Tre doppiaggi, di cui due italiani, con la differenza della terminologia originale e televisiva e uno giapponese con sottotitoli;

Speciale di 30 minuti con il cast tutto italiano dei doppiatori;

5 card da collezione;

Una bustina di Dragon Ball Super Card Game;

Un ingresso gratuito per Mirabilandia a fronte di 2 biglietti paganti

Tante novità dunque per questa relase home video, dunque, che sancisce maggiormente un successo cinematografico ancora in salita nella programmazione della pellicola nelle sale cinesi. Nel frattempo, inoltre, è stata anche trapelata in rete la nuova action figure di Gogeta, l'eroe che farà la sua ricomparsa nel lungometraggio.

E voi, acquisterete il cofanetto di Dragon Ball Super: Broly? Fatecelo sapere nei commenti!