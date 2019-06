Dragon Ball Super: Broly, gli artwork rivelano dettagli della scena di Minus tagliata

Le pellicola di Dragon Ball Super: Broly non ha solamente dato un nuovo look al Super Saiyan Leggendario, ma anche svelato interessanti dettagli sull'origine del nostro protagonista Goku. Le prime scene del film ci hanno mostrato il Pianeta Vegeta prima della sua distruzione per mano di Freezer, con uno sguardo su Bardak e Gine, i genitori di Goku.

Mentre gli incassi di Dragon Ball Super: Broly sono ancora in salita, confermandosi ancora una volta la pellicola del franchise di più grande successo, un utente Twitter ha scoperto dell'interessante contenuto tagliato all'interno degli artwork del film.

Il suo nome è Dragon_Ball_BR e ha pubblicato una serie di fotografie, che potete trovare in calce alla notizia, raffiguranti gli artwork di DBS: Broly, all'interno dei quali è presente un dettaglio che ci rivela un cambiamento all'interno della timeline della pellicola. Infatti, è possibile osservare una versione di Goku bambino, con ancora indosso la tuta da Saiyan, che ci porta quindi a credere che inizialmente avrebbe dovuto trascorrere più tempo sul suo pianeta natale.

Non sarebbe stata la prima volta che l'avremmo visto, in quanto aveva già fatto la sua comparsa nel manga di Dragon Ball Minus, un capitolo speciale realizzato con l'intenzione di raccontare gli eventi precedenti alla distruzione del Pianeta Vegeta. Nella pellicola tuttavia, Goku viene spedito sulla terra ancora neonato, rinchiuso nella capsula spaziale Saiyan.

Infine, vi ricordiamo che il Blu-ray di Dragon Ball Super: Broly è in arrivo in Italia, mentre una figure non ufficiale di Broly vi farà sobbalzare.